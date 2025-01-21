Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:31, 21 января 2025Экономика

В России разработали механизм конфискации иностранного имущества

«Известия»: Власти РФ готовят к принятию механизм изъятия иностранных активов
Дмитрий Воронин

Фото: Stringer / Reuters

Российские власти готовят к принятию механизм, который позволит изымать активы недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Об этом пишут «Известия». Как уточняют «Ведомости», соответствующий законопроект разработал Минюст РФ.

По данным журналистов, текст документа уже согласовали Центробанк, Минфин, Минэкономразвития и МИД, на следующей неделе его рассмотрят в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В настоящее время для имущества иностранцев законодательно предусмотрены только блокировка активов на счетах типа С и передача долей компаний во временное управление государства. Теперь же такие возможности планируется дополнить конфискацией. Как следует из законопроекта, подавать соответствующие иски в Арбитражный суд Московской области смогут РФ, Банк России, федеральный орган исполнительной власти, определенный правительством, или Генпрокуратура.

При включении имущества физического или юридического лица в перечень, который будет составлять правкомиссия по иностранным инвестициям, иностранные государства будут становиться соответчиками по иску. Сами активы смогут передавать в госсобственность, а стоимость изымаемого начнут определять по специальному порядку. При этом решение суда будет подлежать немедленному исполнению, указывается в материале.

Законопроект планируется принять для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 мая прошлого года, предусматривающего специальный порядок компенсации ущерба, причиненного в связи с недружественными действиями США. Теперь предполагается, что механизм сможет использоваться в отношении активов, которые принадлежат не только американцам, но и представителям других недружественных России государств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп начал отменять Байдена. Новый президент США заблокировал сразу 78 указов предшественника

      В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

      Петарда взорвалась в груди российского подростка в новогоднюю ночь

      Раскрыто возможное наказание для выжившего после дрейфа в Охотском море россиянина

      Два человека получили ранения при ударе украинского дрона на российской автодороге

      Трамп потребовал от союзников по НАТО увеличения расходов на Украину

      Дирижер Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО

      Макрон призвал Европу проснуться

      Рогов рассказал о применении ВСУ тактики выжженной земли

      Трампа уличили в ложных заявлениях в день инаугурации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше