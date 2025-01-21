В России разработали механизм конфискации иностранного имущества

«Известия»: Власти РФ готовят к принятию механизм изъятия иностранных активов

Российские власти готовят к принятию механизм, который позволит изымать активы недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Об этом пишут «Известия». Как уточняют «Ведомости», соответствующий законопроект разработал Минюст РФ.

По данным журналистов, текст документа уже согласовали Центробанк, Минфин, Минэкономразвития и МИД, на следующей неделе его рассмотрят в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В настоящее время для имущества иностранцев законодательно предусмотрены только блокировка активов на счетах типа С и передача долей компаний во временное управление государства. Теперь же такие возможности планируется дополнить конфискацией. Как следует из законопроекта, подавать соответствующие иски в Арбитражный суд Московской области смогут РФ, Банк России, федеральный орган исполнительной власти, определенный правительством, или Генпрокуратура.

При включении имущества физического или юридического лица в перечень, который будет составлять правкомиссия по иностранным инвестициям, иностранные государства будут становиться соответчиками по иску. Сами активы смогут передавать в госсобственность, а стоимость изымаемого начнут определять по специальному порядку. При этом решение суда будет подлежать немедленному исполнению, указывается в материале.

Законопроект планируется принять для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 мая прошлого года, предусматривающего специальный порядок компенсации ущерба, причиненного в связи с недружественными действиями США. Теперь предполагается, что механизм сможет использоваться в отношении активов, которые принадлежат не только американцам, но и представителям других недружественных России государств.