В России врача уволили из-за комментария под постом ВИЧ-инфицированной девушки

В Ростовской области врача уволили из-за комментария в сети

В Ростовской области врача одной из городских больниц уволили после комментария под постом ВИЧ-инфицированное девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Все началось с комментария, который мужчина оставил под публикацией девушки о жизни с ВИЧ. «Так, а как заразилась-то, расскажи. Пятки раздвинула?» — поинтересовался он.

После этого блогер пожаловалась подписчикам, которые, в свою очередь, отправили медику множество сообщений негативного содержания. Несмотря на то что врач впоследствии извинился за свои слова, это не помогло ему сохранить работу. Коллеги встали на его защиту.

Ранее в Амурской области врача уволили после публикации им оскорбительных видео о пациентах. На записи специалист матом оскорблял обратившихся к нему людей. «Ненавижу их», — резюмировал он.