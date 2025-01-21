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16:03, 21 января 2025Россия

В России захотели сделать бесплатным обучение по некоторым специальностям

Председатель ГД Володин призвал бесплатно обучать на рабочие специальности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России захотели сделать бесплатным обучение по некоторым рабочим специальностям. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Речь идет о таких профессиях, как водитель, тракторист, сварщик, повар или швея. По словам парламентария, сегодня такое образование не является доступным — для того, чтобы получить профессию водителя или механизатора, зачастую надо ехать в областной центр и обучаться платно.

«Нам надо сделать все для того, чтобы каждый школьник, который для себя выбрал получение профессионального образования, сделал это на бесплатной основе. Мы говорим, что у нас нет рабочих рук — давайте их готовить», — обозначил Володин.

Ранее в Госдуме анонсировали законопроект о запрете дистанционного обучения для некоторых специальностей. Речь шла о медицинском и фармацевтическом образовании.

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