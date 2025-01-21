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09:41, 21 января 2025Россия

В России захотели ужесточить наказание для мигрантов

Правительство России поддержало законопроект о более строгом наказании мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России захотели строже наказывать мигрантов. Об одобрении правительством соответствующего законопроекта сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Документ предусматривает нелегальное нахождение иностранцев на территории России отягчающим обстоятельством. Это влечет назначение более строгого наказания при рассмотрении дела судом или органами административной юрисдикции. Изменения предполагается внести в КоАП России.

В кабмине в целом поддержали документ, указав на необходимость его доработки в соответствии с замечаниями.

В 2024 году более 30 российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов. Одним из них стала Белгородская область. С 2025 года на территории региона иностранцам, работающим по патенту, нельзя таксовать, а также работать продавцами.

ЖЗЛ
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