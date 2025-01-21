В российском городе объявили воздушную тревогу

Глава Севастополя Развожаев: В городе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — объявил в 11:10 Развожаев.

В прикрепленном к сообщению видеоролике представлены инструкции действий при воздушной тревоге как для тех, кто знает, где находится укрытие, так и для тех, кто не знает, но проживает в многоквартирном или частном доме.

Отбой сигнала тревоги прозвучал в 11:40.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские беспилотники заметили у берегов Крыма. Три дрона уничтожили над акваторией Черного моря в промежуток с 10:45 до 11:00. Иных сведений об инциденте в военном ведомстве не представили.