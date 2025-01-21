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12:02, 21 января 2025Россия

В российском городе объявили воздушную тревогу

Глава Севастополя Развожаев: В городе объявлена воздушная тревога
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress.com

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — объявил в 11:10 Развожаев.

В прикрепленном к сообщению видеоролике представлены инструкции действий при воздушной тревоге как для тех, кто знает, где находится укрытие, так и для тех, кто не знает, но проживает в многоквартирном или частном доме.

Отбой сигнала тревоги прозвучал в 11:40.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские беспилотники заметили у берегов Крыма. Три дрона уничтожили над акваторией Черного моря в промежуток с 10:45 до 11:00. Иных сведений об инциденте в военном ведомстве не представили.

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