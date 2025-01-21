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15:36, 21 января 2025Из жизни

В российском городе сотрудники тюремной больницы спасли маленькую нерпу

В Архангельске рядом с тюремной больницей нашли нерпу и спасли ее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sergei Zaitsev / Russian Look / Globallookpress.com

Сотрудники областной больницы УФСИН России по Архангельской области спасли маленькую нерпу. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Животное нашли во время утреннего обхода территории тюремной больницы рядом с КПП. Не зная, что делать с нерпой, сотрудники позвонили местному ветеринару Ольге Ларюшиной и перенесли зверька в укромное место. Приехав на место, Ларюшина осмотрела нерпу и установила, что ей около года. Животное было полностью здорово.

Целый день за нерпой вели наблюдение, пока сотрудники регионального МЧС не согласились помочь ей. Вечером они забрали животное из больницы и выпустили его в прорубь около центральной спасательной станции города.

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По словам ветеринара, ей так и не удалось понять, как нерпа оказалась рядом с больницей. «Открытая вода находится достаточно далеко, но мы включились в ее судьбу и надеемся, что с малышкой будет все хорошо», — отметила ветеринар.

Ранее сообщалось, что в Башкирии семь часов спасали корову, которая убежала от хозяев с телятами и провалилась под лед водоема. После ее натерли водкой и укутали в одеяло.

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