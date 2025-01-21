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15:55, 21 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят местного жителя за стрельбу по автобусу

В Амурской области осудят мужчину за стрельбу из карабина по автобусу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Амурской области осудят мужчину за стрельбу из карабина по автобусу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам с применением оружия») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшее длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия») УК РФ.

По данным следствия, в 2020 году родственник 42-летнего обвиняемого заключил договор с администрацией города Свободный на осуществление пассажирских перевозок. После этого он фактически передал ему управление своей компанией. В августе 2024 года из-за постоянных нарушений контракта администрация города в одностороннем порядке разорвала его и заключила договор с другой организацией.

В октябре 2024 года злоумышленник, осознав, что больше не будет получать прибыль от своей деятельности, решил совершить хулиганские действия. Вечером он приехал к одной из автобусных остановок и, видя приближение автобуса, произвел выстрел из карабина, а затем скрылся с места преступления. В результате его действий пострадала девочка 2008 года рождения. Пострадавшая получила огнестрельное ранение грудной клетки.

Обвиняемый вину не признал, он находится под стражей. Следователи собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе арестовали подростка за угрозу ножом школьнице.

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