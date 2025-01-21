Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:54, 21 января 2025Мир

В США заявили о планах бороться с правом вето у России и Китая

Кандидат в постпреды при ООН Стефаник: США надо бороться с правом вето у России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США надо бороться с правом вето у России и Китая, которым обе страны располагают в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила кандидат в постпреды Соединенных Штатов при международной организации Элиз Стефаник в ходе слушаний на утверждение должности в Конгрессе, передает CBS News.

«Это вызов, с которым, если буду утверждена постпредом, мы будем сталкиваться каждый день, имея [право] вето у Китая и России в "Постоянной пятерке" [Совбеза ООН]. Это тот вызов, с которым нам предстоит продолжать бороться», — рассказала кандидат на должность постпреда.

При этом Стефаник подчеркнула, что ее напрягает тот факт, что в Совбезе присутствуют страны с правом вето, которые не разделяют с США видение устройства мира.

Ранее Стефаник заявила, что при урегулировании конфликта на Украине важно поддержать и использовать подход американского лидера Дональда Трампа «мир через силу». При этом она указала, что новая администрация считает своим главным вызовом национальной безопасности не Россию, а Китай.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

      Врач назвала причины появления позывов к мочеиспусканию ночью

      Работавшие с Меган Маркл люди назвали ее стиль общения манипулятивным и болезненным

      Новый госсекретарь США заявил о планах избежать возобновления конфликта на Украине

      Российский пенсионер избил знакомого поленом и вывез его в лес

      Назван нестандартный способ сэкономить на отоплении

      Дизайнер объяснил смысл шляпы Мелании Трамп для инаугурации

      В США заявили о планах бороться с правом вето у России и Китая

      Суд Льежа отказался продолжать расследование иска по обвинению фон дер Ляйен в коррупции

      В Госдуме предложили ввести регулирование цен на товары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше