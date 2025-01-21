В США заявили о планах бороться с правом вето у России и Китая

Кандидат в постпреды при ООН Стефаник: США надо бороться с правом вето у России

США надо бороться с правом вето у России и Китая, которым обе страны располагают в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила кандидат в постпреды Соединенных Штатов при международной организации Элиз Стефаник в ходе слушаний на утверждение должности в Конгрессе, передает CBS News.

«Это вызов, с которым, если буду утверждена постпредом, мы будем сталкиваться каждый день, имея [право] вето у Китая и России в "Постоянной пятерке" [Совбеза ООН]. Это тот вызов, с которым нам предстоит продолжать бороться», — рассказала кандидат на должность постпреда.

При этом Стефаник подчеркнула, что ее напрягает тот факт, что в Совбезе присутствуют страны с правом вето, которые не разделяют с США видение устройства мира.

Ранее Стефаник заявила, что при урегулировании конфликта на Украине важно поддержать и использовать подход американского лидера Дональда Трампа «мир через силу». При этом она указала, что новая администрация считает своим главным вызовом национальной безопасности не Россию, а Китай.