В ВСУ признали взятие российскими военными еще одного населенного пункта

Российские военные взяли под контроль село Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Информацию об этом подтвердил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.
«[ВСУ] отошли и заняли новую полосу обороны, пока продолжаются стабилизационные действия, удерживающие линию боевого соприкосновения (ЛБС) между Тернами и Ямполовкой», — говорится в публикации.
Украинский военнослужащий также признал продвижение российских военных на лиманском направлении.
14 января стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ села Терны в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.