В ВСУ признали взятие российскими военными еще одного населенного пункта

В ВСУ признали продвижение ВС РФ на лиманском направлении и взятие села Терны

Российские военные взяли под контроль село Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Информацию об этом подтвердил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«[ВСУ] отошли и заняли новую полосу обороны, пока продолжаются стабилизационные действия, удерживающие линию боевого соприкосновения (ЛБС) между Тернами и Ямполовкой», — говорится в публикации.

Украинский военнослужащий также признал продвижение российских военных на лиманском направлении.

14 января стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ села Терны в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.