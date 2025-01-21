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12:43, 21 января 2025Мир

Вице-премьер Испании уйдет из Х из-за нацистского жеста Маска

Вице-премьер Испании Диас сообщила об уходе из Х из-за нацистского жеста Маска
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас сообщила об уходе из социальной сети Х из-за нацистского жеста ее владельца, миллиардера Илона Маска. Ее слова приводит RTVE.

Диас заявила, что американский миллиардер использовал свою соцсеть в политических целях, превратив ее в «пропагандистскую машину», влияющую на общественное мнение. Она также напомнила, что в ходе церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа Маск сделал жест, имитирующий нацистское приветствие.

«Этот шокирующий образ привел меня к принятию решения, которое я рассматривала несколько месяцев. (...) Я приняла решение перестать использовать этот аккаунт», — подчеркнула вице-премьер.

О необычном жесте Маска на церемонии инаугурации Трампа сообщалось вечером 20 января. Миллиардер прыгал по сцене и размахивал руками, а затем вскинул руку в нацистском приветствии, известном как римский салют.

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