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23:29, 21 января 2025Мир

Во Франции назвали речь Трампа «пинком под зад» Европе

Министр обороны Франции Лекорню назвал речь Трампа пинком под зад Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню эфире радиостанции France Inter назвал заявления президента США Дональда Трампа «серьезным пинком под зад европейским столицам». Его слова приводит Le Monde.

Новый американский лидер во время инаугурации заявил, что страны НАТО обязаны тратить на оборону пять процентов ВВП и что Соединенные Штаты потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше остальных членов альянса. По данным Reuters, политик намерен попросить Европу возместить эти средства.

Французский министр считает, что «жесткость слов» главы Белого дома сможет привести к «шоку и осознанию» Европой необходимости автономии, в то время как «в течение многих десятилетий существовал соблазн встать под американский ядерный зонтик». Он заявил, что страны Европы должны развивать собственную оборонную промышленность, и назвал желание покупать больше оружия у США исторически контрпродуктивным.

Ранее сообщалось, что Европейский союз оказался перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа. По данным Politico, ЕС вынужден либо отказаться от своей зависимости от китайских товаров, либо оставить США действовать в одиночку на китайском направлении.

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