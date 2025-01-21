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14:03, 21 января 2025Силовые структуры

Воровавшие металл вагонами с российского оборонного предприятия отправятся в колонию

Вступил в силу приговор 19 членам ОПГ за масштабные хищения металла с УВЗ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Вступил в законную силу приговор 19 членам организованной преступной группировки (ОПГ), воровавшей металл вагонами с оборонного предприятия «Уралвагонзавод» (УВЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Семеро фигурантов дела отделались условным сроком, остальные получили от 5,5 до 13 лет лишения свободы. Организатор масштабных хищений и главарь ОПГ Игорь Савашинский отправится в колонию строгого режима на 14 лет и 10 месяцев.

Приговор был вынесен в мае 2024 года Дзержинским районным судом Нижнего Тагила, который установил, что Савашинский создал группировку в 2015 году с целью кражи металла со склада УВЗ. Он привлек в качестве подельников знакомых и работников предприятия. В цехах завода они тайно грузили металл и чугун в железнодорожный вагон, ночью тепловоз отгонял его поближе к забору. Затем автомобильный кран с выдвижной стрелой со стороны соседнего предприятия перегружал похищенное в грузовики, которые увозили ворованное.

За полгода ОПГ похитила металлов на сумму более 15 миллионов рублей.

В ноябре 2024-го Свердловский облсуд приговорил к 16 годам заключения бывшего инженера «Уралвагонзавода» Данилу Мухаметова за госизмену.

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