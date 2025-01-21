Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:17, 21 января 2025Интернет и СМИ

Врач раскрыл эффективный способ укрепить иммунитет

Врач Продеус рассказал, что упражнения на растяжку укрепляют иммунитет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли эффективный способ укрепить иммунитет. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что упражнения на растяжку улучшают иммунитет. По словам Малышевой, одно из таких упражнений заключается в том, чтобы лечь на живот лицом вниз и поднять руки за спиной вверх. «Во время растяжения улучшается иммунитет слизистой [полости рта]», — уточнила Малышева.

Продеус, в свою очередь, отметил, что ротовая полость является входными воротами для инфекции. «Оказывается, когда вы делаете такие упражнения, во-первых, увеличивается количество секреторных антител, которые защищают от приходящих вирусов и бактерий, и, во вторых, улучшается активность клеток иммунной системы на этой слизистой», — заключил иммунолог.

Ранее Продеус дал еще одну рекомендацию по поддержанию иммунитета. Он призвал россиян включить в рацион яблоки, так как они содержат вещества, улучшающие работу лейкоцитов — клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

      Украинский куратор обещал три миллиона рублей поджигателям российского вертолета и обманул

      Названа причина решения Трампа повременить с введением пошлин на товары из Китая

      Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

      Врач раскрыл эффективный способ укрепить иммунитет

      У звезды «Солдат» резко ухудшилось состояние здоровья

      Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

      Момент уничтожения беспилотника у авиационного завода над Смоленском попал на видео

      Савеловский рынок на севере Москвы сменил владельца

      Житель деревни обнаружил на берегу «инопланетного монстра» и убежал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше