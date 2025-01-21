Врач раскрыл эффективный способ укрепить иммунитет

Врач Продеус рассказал, что упражнения на растяжку укрепляют иммунитет

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли эффективный способ укрепить иммунитет. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что упражнения на растяжку улучшают иммунитет. По словам Малышевой, одно из таких упражнений заключается в том, чтобы лечь на живот лицом вниз и поднять руки за спиной вверх. «Во время растяжения улучшается иммунитет слизистой [полости рта]», — уточнила Малышева.

Продеус, в свою очередь, отметил, что ротовая полость является входными воротами для инфекции. «Оказывается, когда вы делаете такие упражнения, во-первых, увеличивается количество секреторных антител, которые защищают от приходящих вирусов и бактерий, и, во вторых, улучшается активность клеток иммунной системы на этой слизистой», — заключил иммунолог.

Ранее Продеус дал еще одну рекомендацию по поддержанию иммунитета. Он призвал россиян включить в рацион яблоки, так как они содержат вещества, улучшающие работу лейкоцитов — клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.