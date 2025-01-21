Вывоз российской молочной продукции заметно вырос

Глава «Агроэкспорта» Ильюшин: Экспорт молочной продукции из России вырос на 6 %

По итогам 2024 года суммарные объемы вывоза российской молочной продукции увеличились на 6 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 216 тысяч тонн. Об этом заявил глава Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, его слова приводит ТАСС.

В наибольшей степени увеличился экспорт молока и сливок. В январе-декабре показатель вырос на 39 процентов. Поставки сыров и творога, в свою очередь, увеличились на 26 процентов, а сухого молока — на 15 процентов, пояснил он.

В целом доходы российских экспортеров от поставок молочной продукции иностранным покупателям за отчетный период увеличились на 19 процентов, до 438 миллионов долларов, отметил Ильюшин. К 2030 году показатель должен вырасти до 731 миллиона, резюмировал эксперт.

В прошлом году заметный прирост также продемонстрировали доходы российских экспортеров от вывоза мороженого. Как уточняли в «Агроэкспорте», в январе-ноябре показатель увеличился на 15 процентов год к году и достиг отметки почти в 55 миллионов долларов. Главными импортерами выступили Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Монголия. В натуральном выражении суммарные объемы экспорта российского мороженого за отчетный период составили 14 тысяч тонн (плюс 11 процентов).