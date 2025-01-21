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11:41, 21 января 2025Культура

Юру Борисова номинировали на еще одну престижную кинопремию

Актер Юра Борисов номинирован на премию Vancouver Film Critics Circle
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Юра Борисов получил очередную номинацию на престижную кинопремию за роль в фильме «Анора». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Борисов может получить награду Vancouver Film Critics Circle Awards 2025 в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Его соперниками стали Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Кроме того, комедия независимого американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», высоко оцененная кинокритиками, отмечена в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль».

Ранее сообщалось, что Юра Борисов стал номинантом ежегодной премии актерской гильдии США SAG Awards в категории «Лучший актер второго плана». Также он вместе с коллегами по фильму Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон получил номинацию в категории «Лучший актерский состав».

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