Экс-главком ВСУ Залужный рассказал о противостоянии с офисом Зеленского

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о противостоянии с офисом президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в своей книге, передает «Украинская правда».

В одном из фрагментов книги рассказывается, как руководитель одной из структур ВСУ сообщил Залужному, что одна боевая группа не вернулась с задачи. Издание сообщает, что вероятно речь идет о командующем Силами специальных операций в 2022–2023 годах Викторе Хоренко. В своем рассказе Залежный упоминает, что когда его собеседника назначали на должность, то сам генерал был в напряжен не только из-за событий на фронте, но и потому что его личные отношения с руководством страны портились каждый день..

«Как раз его назначение без учета моего мнения и моя и Генерального штаба, мягко говоря, оппозиция нашему руководству ничего хорошего не предвещали», — написал бывший главнокомандующий.

Ранее Залужный заявил, что в 2023 году руководство Украины и партнеры Киева отказывались от плана Генштаба вести наступление по трем направлениям, настаивая на концентрации силы на одном. По его словам, в 2023 году Генштаб ВСУ распланировал наступательную операцию по трем направлениям, но от этого плана отказывались как представители США, так и руководство Украины, в пользу концентрации силы на одном направлении.