Залужный: В 90-х годах в ВСУ не существовало системы

В конце 90-х годов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не существовало системы, а младшие командиры страдали от полного бесправия перед старшими. Об разрухе рассказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в своей книге, фрагмент которой публикует «Украинская правда».

«Системы бояться не приходилось, потому что ее не существовало. Уже давно не было партии, которая пристально следила отовсюду. Размытой казалась и Родина, которая не давала горячей воды и тепла в классы», — написал он.

Экс-главком подчеркнул, что бесправие младших командиров перед старшими сказывалось и на подчиненных, которые должны были бояться. По его словам, системы бояться не приходилось, так как ее не существовало, однако отдельного человека боялись.

Залужный рассказал, что во время его службы в Одесском институте сухопутных войск, куда он попал в 1997 году на должность командира взвода, командирская работа сводилась к тому, чтобы курсанты все время были заняты и поддерживали закрепленную за ними территорию в лучшем состоянии.

Бывший главнокомандующий ВСУ также написал, что в конце 2021 года был поражен неготовностью украинской армии к возможному конфликту. Он отметил, что у Украины в частности отсутствовала система противоракетной обороны.