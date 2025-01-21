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09:02, 21 января 2025Ценности

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса Ханде Эрчел появилась на премии Joy Awards в платье с глубоким декольте
Екатерина Ештокина

Фото: Cedric Ribeiro / Getty Images for GEA

Турецкая актриса Ханде Эрчел вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» посетила церемонию вручения премии Joy Awards 2025. Артистка предстала перед публикой в черном пышном платье с глубоким декольте французского бренда Zuhair Murad. На фото видно, что рисунок наряда имитировал звездное небо.

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Кроме того, стилисты собрали часть ее волос в хвост, а оставшиеся пряди распустили. Визажисты, в свою очередь, нанесли знаменитости мейкап в нюдовых оттенках.

В октябре 2024 года звезду в мини-платье раскритиковали в сети. Эрчел разместила снимок, на котором предстала в белом мини-платье с драпировкой и асимметричным верхом.

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