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04:01, 22 января 2025Из жизни

1400-летнюю тайну огромных земляных колец в Австралии раскрыли

Земляные кольца в Австралии появились 1400 лет назад из-за аборигенов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: independent.co.uk

Австралийские ученые выяснили, что огромные земляные кольца в пригороде Мельбурна Санбери создали аборигены вурунтьери. Об этом пишет LiveScience.

Долгое время происхождение австралийских колец оставалось тайной. Ученые предполагали, что они появились естественно, пока не изучили подробнее 166 каменных артефактов, найденных во время раскопок в Санбери в конце 1970-х годов. Результаты исследования опубликованы в журнале Australian Archaeology.

Ученым удалось определить создателей структур из грунта, которые появились в стране около 1400 лет назад — между VI и XV веками нашей эры. Ими оказались представители коренного народа вурунтьери, говорящие на языке войварранг. Они расчищали землю от растений и выкладывали на ней с помощью камней и грунта насыпь в виде кольца. Внутри аборигены проводили различные церемонии, жгли костры и изготавливали каменные орудия, нужные для ритуального шрамирования и создания украшений из перьев.

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Как отмечают ученые, раньше в Австралии можно было найти около сотни подобных земляных колец. Многие из них были уничтожены в эпоху европейской колонизации.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к разгадке тайны озера в Гималаях, заполненного скелетами европейцев. После анализа ДНК 37 костей выяснилось, что большинство людей лежат там уже около тысячи лет, а кости других датируются примерно XIX веком. Подавляющее большинство образцов имеют средиземноморские гены.

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