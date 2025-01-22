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14:27, 22 января 2025Из жизни

55-летняя женщина отказалась от «неправильных» овощей и фруктов и сбросила 18 килограммов

В Австралии 55-летняя женщина сбросила 18 килограммов благодаря новой диете
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жительница города Аделаида, Австралия, села на новую более сбалансированную диету и похудела на 18 килограммов за три месяца. Об этом пишет Daily Mail.

Дон Марш рассказала, что долгое время думала, что питается правильно, хоть и весила 93 килограмма. Однако она мучилась от боли в суставах и довольно быстро уставала. В очередной раз посетив врача, 55-летняя Марш решила худеть по программе The Fast 800. В ее рамках женщине нужно было временно сократить потребление килокалорий до 900 в день и разнообразить рацион.

Сев на новую диету, Марш поняла, что все это время питалась «неправильными» продуктами. «Я думала, что здорова, так как в основном питалась фруктами и овощами, но при этом выбирала фрукты с высоким содержанием сахара и овощи с высоким содержанием углеводов», — объяснила она. Все это вредило организму женщины, поэтому она отказалась от привычной еды и сбросила вес до 75 килограммов.

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Со временем Марш полюбила готовить, опробовала множество новых рецептов и научилась покупать в продуктовом магазине только то, что нужно. В рационе женщины появились натуральные йогурты, полезные кексы, сытные салаты, а также лосось, курица и говядина.

По словам женщины, в итоге она стала чувствовать себя гораздо лучше, а результаты ее анализов пришли в норму. Она наконец начала нормально спать и чувствовать себя большую часть дня бодрой. Сейчас Марш 57 лет. Она продолжает вести здоровый образ жизни — пьет много воды, часто ходит пешком и занимается йогой.

Ранее сообщалось, что жительница города Эксетер, Великобритания, изменила привычные рецепты блюд из фастфуд-ресторанов и сбросила за год 36 килограммов. Например, она начала дома готовить котлеты для бургеров из нежирного мяса и жарила их на антипригарном спрее вместо масла. Так ей удалось придумать домашние альтернативы многих популярных блюд из меню ресторанов «Макдоналдс» и KFC.

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