Предсказано будущее биткоина после инаугурации Трампа

Экономист Григорьев: Криптовалюта продолжит расти после инаугурации Трампа

У биткоина есть потенциал дальнейшего роста, продиктованный рядом факторов, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Будущее самой популярной криптовалюты после инаугурации президента США Дональда Трампа он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

В отличие от акций, облигаций, обычных валют и драгметаллов под криптовалютой нет фундаментальной стоимости, уточнил экономист. По его словам, на формирование их цены влияют другие факторы.

Прежде всего, это желание инвесторов продать биткоины дороже, чем они их купили. Как отметил Григорьев, этот фактор является определяющим на любом рынке, но здесь носит больший характер. Во-вторых, по словам эксперта, на стоимость криптовалюты оказывают влияние позитивные новости в этой области.

«Например, Трамп относится достаточно лояльно к криптовалютам. Ожидается, что при его правлении будут различные послабления, которые позволят инвесторам более активно инвестировать в криптовалюту. Плюс он сам выпустил какую-то криптовалюту и его супруга, и успели уже на этом подзаработать. Эти новости — один их самых главных факторов, который влияет на рост биткоина, поэтому, я думаю, что эти вещи будут оказывать по крайней мере какое-то время и дальнейшее влияние на рост курса», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Позитивное влияние на рынок криптовалют оказывают также расчеты в них, сообщил экономист. Он добавил, что России сейчас это очень остро ощущает, так как использование долларов и евро затруднено по причине санкций даже для компаний, которые не попали под ограничения. Так, значительная часть расчетов перешла в крипту, резюмировал эксперт.

«Никакого облегчения в плане стран, на которые наложены санкции, не ожидается, даже, наоборот. Скорее всего, эти факторы будут способствовать росту криптовалюты. На сколько она вырастет я не рискну прогнозировать, так как этот рынок не имеет никакого регулирования, здесь не затруднено манипулирование. Это фактор, который может разогнать биткоин до 120 тысяч, например, а может удержать в нынешних границах, может, чуть дороже 110-111», — сказал Григорьев.

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и стал 47-м по счету главой государства. Цена биткоина в этот день впервые в истории превысила 109 тысяч долларов.

