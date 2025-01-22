Бундесбанк засомневался в будущем германской экономики

Bloomberg: Германия не выйдет из стагнации в I квартале 2025 года

Экономические перспективы Германии, где два года сокращалось производство, а рост был почти нулевым, остаются туманными. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на ежемесячный отчет Бундесбанка.

Его авторы отметили инфляцию, которая, как и прежде, высока, и констатировали, что нынешнее состояние ФРГ делает маловероятным ее быстрое восстановление.

«В I квартале 2025 года экономика Германии вряд ли выйдет из длительного периода стагнации», — подчеркнули в Бундесбанке, аргументировав этот прогноз слабостью производства и неопределенностью, которые сдерживают частные расходы.

В свою очередь, издание напомнило, что некогда Германия была экономическим двигателем Европы, а теперь она отстает. В ее автомобильной и химической промышленности происходят сдвиги, а политические дрязги еще сильнее подорвали доверие, инвестиции и потребление.

Ранее сообщалось о январском падении Индекса экономических настроений в Германии. Отмечается, что причинами, сдерживающими экономику страны, стали недостаток расходов частных домохозяйств и низкий спрос в строительном секторе. Если эти тенденции не прекратятся в 2025 году, то Германия еще сильнее отстанет от других стран ЕС.