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17:48, 22 января 2025Спорт

Друг бывшего мужа Седоковой нашел несостыковки в последних днях жизни баскетболиста

Друг Тиммы Лининьш: Условия жизни баскетболиста не соответствовали его доходам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Янис Тимма

Янис Тимма. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, нашел несостыковки в последних днях жизни спортсмена. Об этом он сообщил в эфире программы «Пусть говорят».

Лининьш обратил внимание, что условия проживания спортсмена в хостеле «Апельсин», где он покончил с собой, не соответствовали его доходам. По его мнению, в Alikson Team, за которую перед смертью играл бывший муж певицы Анны Седоковой, ему заплатили 10-20 тысяч долларов. «Хотите сказать, что он за три недели все потратил и жил в хостеле?» — задался вопросом друг Тиммы.

Ранее в Латвии возбудили дело по факту смерти Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев сообщил, что собирается дать показания против Седоковой — якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. После этого певица попала в больницу с нервным срывом. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.

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