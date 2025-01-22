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18:30, 22 января 2025Мир

Европейские спецслужбы предсказали нападение России на Евросоюз в 2028 году

Глава евродипломатии Каллас: Россия может напасть на ЕС в 2028 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Разведывательные службы европейских стран сообщают о планах России напасть на Евросоюз (ЕС) в 2028 году, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте Европейского оборонного агентства (EDA).

«Многие из наших национальных разведслужб информируют нас, что Россия может проверить обороноспособность ЕС через три-пять лет», — сказала глава евродипломатии.

Ранее в ходе своего выступления на конференции EDA Каллас признала, что российская оборонная промышленность значительно превосходит европейскую.

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