Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:11, 22 января 2025Интернет и СМИ

Сообщение о направлявшихся в Одессу российских танкерах с мазутом не нашло подтверждения

Сообщение, что российские танкеры с мазутом шли в Одессу, не подтвердилось
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Christin Hume / Unsplash

Сообщение о том, что танкеры с мазутом, которые 15 декабря потерпели крушение в Черном море, шли в Одессу, не нашло подтверждения.

Ложную информацию разместил 10 января пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником Макс Орловский. В ролике, опубликованном на его странице, автор утверждает, что танкеры с мазутом, которые потерпели крушение в Черном море, направлялись на выгрузку в Одессу. При этом источник этих данных не указан.

На самом деле оба танкера шли в порт «Кавказ»: 10 ноября «Волгонефть-212» вышел из Саратова, а 16 ноября «Волгонефть-239» покинул Азов.

1 июня 2019 года в силу вступил запрет на поставки нефтепродуктов из России на Украину. Ограничения со стороны Москвы стали ответом на введенный Киевом запрет на ввоз ряда промышленных товаров и продуктов питания из РФ.

Информация о том, что танкеры направлялись на выгрузку в Одессу, не была обнаружена в российских СМИ. При этом фейк опубликовали некоторые пользователи соцсети «ВКонтакте».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      В российском городе пресекли деятельность ОПГ

      Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях и объяснился

      В Совфеде раскритиковали намерение Трампа урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

      Бундесбанк засомневался в будущем германской экономики

      Беспилотники ВСУ ударили по предприятиям в российском регионе

      Российских судей отдали под суд за взятки

      ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

      Стинг отменил свои концерты из-за проблем со здоровьем

      Воспитатель не уложил ребенка спать и засунул его в мусорное ведро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше