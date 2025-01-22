Сообщение о направлявшихся в Одессу российских танкерах с мазутом не нашло подтверждения

Сообщение, что российские танкеры с мазутом шли в Одессу, не подтвердилось

Сообщение о том, что танкеры с мазутом, которые 15 декабря потерпели крушение в Черном море, шли в Одессу, не нашло подтверждения.

Ложную информацию разместил 10 января пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником Макс Орловский. В ролике, опубликованном на его странице, автор утверждает, что танкеры с мазутом, которые потерпели крушение в Черном море, направлялись на выгрузку в Одессу. При этом источник этих данных не указан.

На самом деле оба танкера шли в порт «Кавказ»: 10 ноября «Волгонефть-212» вышел из Саратова, а 16 ноября «Волгонефть-239» покинул Азов.

1 июня 2019 года в силу вступил запрет на поставки нефтепродуктов из России на Украину. Ограничения со стороны Москвы стали ответом на введенный Киевом запрет на ввоз ряда промышленных товаров и продуктов питания из РФ.

Информация о том, что танкеры направлялись на выгрузку в Одессу, не была обнаружена в российских СМИ. При этом фейк опубликовали некоторые пользователи соцсети «ВКонтакте».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».