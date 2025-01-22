Breaking Defense: Индия присоединилась к программе создания БПЛА Eurodrone

Индия присоединилась к программе Eurodrone, в рамках которой создают новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в качестве наблюдателя. Об этом сообщает Breaking Defense.

«Европейская организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) сегодня приветствовала присоединение Индии к международной авиационной программе Eurodrone, которая стала второй после Японии страной Азиатско-Тихоокеанского региона, получившей статус наблюдателя», — говорится в материале.

Индия подала заявку на получение статуса наблюдателя в августе 2024 года, а в ноябре 2023-го в этой роли к программе присоединилась Япония. Страна-наблюдатель получает доступ к технической информации и может размещать заказы на готовую продукцию, но не имеет права голоса при проектировании дрона или распределении рабочих мест.

Стоимость программы создания европейского средневысотного дрона с большой продолжительностью полета оценивают примерно в семь миллиардов евро. Над проектом, запущенным в 2016 году, работает Франция, Германия, Италия и Испания. Разведывательный аппарат позволит снизить зависимость Европы от американских дронов MQ-9B Reaper.

В июле 2024 года издание The War Zone писало, что Корпус морской пехоты США оснастил разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper новым модулем радиоэлектронной борьбы, который снизит заметность беспилотника.