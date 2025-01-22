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13:17, 22 января 2025Мир

Ирак легализовал браки с детьми

AP: Парламент Ирака разрешил браки с детьми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Иракский парламент принял поправки к закону о личном статусе, фактически разрешающие браки с детьми. Об этом сообщает агентство Associated Press.

До недавнего момента в Ираке минимальный возраст заключения брака составлял 18 лет, однако соответствующие поправки наделяют исламские суды большими полномочиями. Теперь исламское духовенство может самостоятельно определять возраст вступления в брак, отталкиваясь от норм мусульманского права, допускающего в том числе выдачу девочек замуж в возрасте девяти лет в соответствии с исповедуемым многими в Ираке джафаритским мазхабом (правовой школой — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) разрешило российским последователям ислама практиковать религиозное многоженство.

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