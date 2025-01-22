Израиль зафиксировал угрозы из сектора Газа

В ЦАХАЛ пресекли попытки палестинцев нарушить перемирие в Газе

Израильские военные зафиксировали попытки отдельных групп палестинских радикалов нарушить режим прекращения огня в секторе Газа и пресекли эти угрозы, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«На юге сектора Газа войска Армии обороны Израиля, действуя в этом районе в рамках условий соглашения о прекращении огня, выявили несколько вооруженных подозреваемых, которые создавали угрозу войскам», — говорится в сообщении.

18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале переговоров с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки. По его словам, право Тель-Авива возобновить боевые действия поддержали Джо Байден и американский лидер Дональд Трамп.