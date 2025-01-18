Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале переговоров с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, право Израиля возобновить боевые действия поддержали и действующий президент США Джо Байден, и избранный американский лидер Дональд Трамп. «Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью», — сказал он.

Ранее ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в секторе Газа.

17 января газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля обещал партнерам по политической коалиции возобновить войну в секторе Газа.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соглашение вступит в силу 19 января.