Канье Уэста подняли на смех за запуск женской линии одежды Yeezy

Фанаты подняли на смех американского рэпера Канье Уэста за запуск женской линии одежды его бренда Yeezy. Соответствующие комментарии приводит издание Daily Mail.

Известно, что музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пост, который сопроводил снимком с черным боди. «Все, кто занимается производством одежды, но не работает в Yeezy, — бойтесь. Будьте очень осторожны», — гласила подпись под фото.

Однако пользователи сети не оценили идею артиста и высмеяли ее в комментариях под постом, который артист впоследствии удалил. «Можешь, пожалуйста, попозировать в этом?», «Это пакет для продуктов?», «Не пытайся одевать нас как свою жену. Создай что-нибудь более удобное и приличное», «Не позволю своей девушке носить это», «Это боди недостаточно открыто», — высказывались они.

В марте прошлого года сообщалось, что Канье Уэст захотел отомстить телезвезде Ким Кардашьян. Тогда стало известно, что рэпер запланировал создать собственную компанию по производству нижнего белья, чтобы обогнать бывшую возлюбленную в продажах.