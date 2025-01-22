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19:40, 22 января 2025Ценности

Канье Уэста подняли на смех за запуск женской линии одежды Yeezy

Мария Винар

Фото: @ye

Фанаты подняли на смех американского рэпера Канье Уэста за запуск женской линии одежды его бренда Yeezy. Соответствующие комментарии приводит издание Daily Mail.

Известно, что музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пост, который сопроводил снимком с черным боди. «Все, кто занимается производством одежды, но не работает в Yeezy, — бойтесь. Будьте очень осторожны», — гласила подпись под фото.

Однако пользователи сети не оценили идею артиста и высмеяли ее в комментариях под постом, который артист впоследствии удалил. «Можешь, пожалуйста, попозировать в этом?», «Это пакет для продуктов?», «Не пытайся одевать нас как свою жену. Создай что-нибудь более удобное и приличное», «Не позволю своей девушке носить это», «Это боди недостаточно открыто», — высказывались они.

В марте прошлого года сообщалось, что Канье Уэст захотел отомстить телезвезде Ким Кардашьян. Тогда стало известно, что рэпер запланировал создать собственную компанию по производству нижнего белья, чтобы обогнать бывшую возлюбленную в продажах.

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