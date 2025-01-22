Кайли Миноуг попыталась избавиться от одежды в новой фотосессии

Австралийская певица Кайли Миноуг попыталась избавиться от одежды на новой фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в облегающем белом платье длины мини, оформленном многочисленными вырезами спереди. Знаменитость позировала перед камерой, оттянув руками от себя изделие и запрокинув голову назад.

При этом на размещенном кадре можно заметить, что визажисты сделали артистке макияж с акцентом на губы. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу.

В декабре прошлого года сообщалось, что Кайли Миноуг поделилась откровенным фото времен своей молодости.