Китай ответил на обвинения Трампа в контроле над Панамским каналом

МИД КНР: Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом

Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом. Так на обвинения президента США Дональда Трампа во время брифинга ответила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, ее слова передает «Синьхуа».

«Китай не принимает участия в управлении и эксплуатации Панамского канала и никогда не вмешивался в дела канала», — отметила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин уважает суверенитет Панамы и признает канал нейтральным международным водным путем. Она добавила, что Китай согласен с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино в том, что суверенитет и независимость страны не подлежат обсуждению.

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Китай установил контроль над Панамским каналом. Американский канал CNN заметил, что не существует никаких доказательств правдивости слов нового хозяина Белого дома.