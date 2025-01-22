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12:47, 22 января 2025Мир

Китай ответил на обвинения Трампа в контроле над Панамским каналом

МИД КНР: Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом. Так на обвинения президента США Дональда Трампа во время брифинга ответила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, ее слова передает «Синьхуа».

«Китай не принимает участия в управлении и эксплуатации Панамского канала и никогда не вмешивался в дела канала», — отметила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин уважает суверенитет Панамы и признает канал нейтральным международным водным путем. Она добавила, что Китай согласен с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино в том, что суверенитет и независимость страны не подлежат обсуждению.

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Китай установил контроль над Панамским каналом. Американский канал CNN заметил, что не существует никаких доказательств правдивости слов нового хозяина Белого дома.

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