Квартиры бизнес-класса в Москве превысили в цене десятки миллионов рублей

Квартиры в новостройках бизнес-класса в столице превысили в цене 30 млн рублей

Средняя стоимость квартир в московских новостройках бизнес-класса превысила 30 миллионов рублей, достигнув таким образом рекорда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков риелторской компании Est-a-Tet.

Жилье за 2024 год увеличилось в цене на 5,1 процента. По итогам прошлого года стоимость «квадрата» в проектах бизнес-класса увеличилась на 9,4 процента в сравнении с 2023 годом и составила 511,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Отмечается, что в старой Москве бизнес-класс по-прежнему удерживает первое место и в структуре предложения (46 процентов), и в структуре спроса (47 процентов) на рынке новостроек. Предложение в категории лотов стоимостью от 16 до 28 миллионов рублей составляет 43 процента. Больше всего востребованы квартиры площадью до 50 квадратных метров. При этом интерес к лотам до 40 квадратных метров снизился. Так, студии упали в спросе за год на 6 процентных пунктов.

Ожидается, что в 2025 году падение спроса на новостройки сохранится на 20-25 процентов к 2024 году. При этом аналитики не ждут прямого снижения цен, только через скидки и по переоцененным объектам.

Ранее стало известно, что объем просроченных ипотечных платежей в России к декабрю 2024 года превысил 101,7 миллиарда рублей. Больше всего задолжали жители Москвы — 16,6 миллиарда рублей.