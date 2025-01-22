Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 22 января 2025Экономика

Россияне просрочили по ипотеке сотню миллиардов рублей

«Долговой консультант»: Объем просроченной ипотеки достиг 102 млрд рублей
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Объем просроченных ипотечных платежей в России к декабрю 2024 года превысил 101,7 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Долговой консультант».

Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года по сравнению с 2023-м в денежном эквиваленте ускорилось в 13 раз (плюс 34,87 миллиарда рублей против плюс 3,39 миллиарда), в процентном — в десять раз (плюс 52,1 процента против плюс 5,3 процента).

Больше всего задолжали жители Москвы (16 процентов или 16,6 миллиарда рублей), Московской области (10 процентов или 10,4 миллиарда рублей), Краснодарского края (семь процентов или 7,3 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга (пять процентов или 4,9 миллиарда).

Ранее стало известно, что сотрудники IT-компаний стали главными покупателями недвижимости в Москве. По итогам первого полугодия 2024 года доля сделок с привлечением IT-ипотеки составила 22 процента.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

      В России назвали самый подорожавший за год продукт

      Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

      Появились подробности об укравшем 180 миллионов рублей из российского банка

      Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

      Каждый пятый россиянин заявил о разочаровании во время путешествий

      Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше