Россияне просрочили по ипотеке сотню миллиардов рублей

«Долговой консультант»: Объем просроченной ипотеки достиг 102 млрд рублей

Объем просроченных ипотечных платежей в России к декабрю 2024 года превысил 101,7 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Долговой консультант».

Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года по сравнению с 2023-м в денежном эквиваленте ускорилось в 13 раз (плюс 34,87 миллиарда рублей против плюс 3,39 миллиарда), в процентном — в десять раз (плюс 52,1 процента против плюс 5,3 процента).

Больше всего задолжали жители Москвы (16 процентов или 16,6 миллиарда рублей), Московской области (10 процентов или 10,4 миллиарда рублей), Краснодарского края (семь процентов или 7,3 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга (пять процентов или 4,9 миллиарда).

Ранее стало известно, что сотрудники IT-компаний стали главными покупателями недвижимости в Москве. По итогам первого полугодия 2024 года доля сделок с привлечением IT-ипотеки составила 22 процента.