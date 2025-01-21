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11:00, 21 января 2025Экономика

Названы главные покупатели жилья в Москве

Сотрудники IT-компаний стали главными покупателями недвижимости в Москве
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

По итогам первого полугодия 2024 года доля сделок с привлечением IT-ипотеки составила 22 процента. При этом после изменения льготных программ число покупателей жилья из сферы IT снизилось незначительно. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании Forma. Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Сотрудники IT-компаний предпочитают покупать недвижимость вблизи крупных деловых кластеров, в которых преимущественно базируются крупнейшие компании отечественного рынка. Среди прочего большой популярностью пользуется район Большого Сити. Там возводятся жилые проекты Sydney City, Level Причальный, River Park Towers Кутузовский и Headliner. Средняя стоимость квадратного метра составляет 687 тысяч рублей за квадратный метр.

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На севере столицы находится сразу несколько отдельных штаб-квартир технологических компании. Среди наиболее продаваемых новостроек СЗАО можно отметить городской квартал Moments, ЖК Остров, Primavera, ALIA, City Bay. Севернее также располагаются ЖК «Мангазея на Речном» и «Северный Порт», а ближе к центру — квартал SOUL и премиальный проект Prime Park. Средняя цена за «квадрат» там составляет 513 тысяч рублей.

Еще одна востребованная локация — Белорусский деловой кластер. Там реализуется четыре проекта: городской квартал Republic, ЖК SLAVA, клубный дом Glorax Premium Белорусская и элитный квартал «Тишинский бульвар». Квадратный метр стоит в среднем 984 тысячи рублей.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказывал, что россиянам стало проще брать ипотеку: В ноябре-декабре 2024 года в России сократилась доля отказов банками в таких кредитах. «Подобная динамика, на наш взгляд, свидетельствует о некотором снижении спроса на ипотеку», — отметил он.

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