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15:34, 17 января 2025Экономика

Россиянам стало проще взять ипотеку

НБКИ: В России сократилась доля отказов банками в ипотеке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ноябре-декабре 2024 года в России сократилась доля отказов банками в ипотечных кредитах. Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, передает «РИА Новости».

За указанный период показатель снизился на шесть процентных пунктов по сравнению с итогом октября и достиг 50 процентов. Эксперты объясняют снижение влиянием высоких ставок и политики Центробанка по сокращению доли ненадежных заемщиков.

Волков подчеркнул, что снижение доли отказов пришлось на предновогодние месяцы, когда традиционно повышается потребительская активность. «Подобная динамика, на наш взгляд, свидетельствует о некотором снижении спроса на ипотеку», — отметил он.

Специалист добавил, что ситуация на первичном и вторичном рынках отличаются. Так, на «вторичке» в течение почти всего 2024 года наблюдался тренд на снижение доли отказов, в то время как на «первичке» уровень отказов по больше части рос.

Ранее сообщалось, что в России упал объем продаж новостроек. За год показатель сократился на 22 процента.

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