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02:01, 22 января 2025Мир

Лукашенко призвал Трампа не заниматься дурью

Лукашенко раскритиковал Трампа за эпатажность и призвал не заниматься дурью
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал американского коллегу Дональда Трампа за эпатажность. Об этом пишет Telegram-канал «ПулN3».

«Дональд прав: Господь его спас. Если он есть, то он его спас. Для чего? Для того, чтобы дурью занимался, все отменил и творил чудеса в мире?», – сказал белорусский глава.

Лукашенко подчеркнул, что Трамп любит эпатажность, а также «помахать, показаться». Он призвал его остановиться и «не заниматься дурью».

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. В первые часы после инаугурации он подписал десятки документов, в том числе отменил 78 решений экс-главы США Джо Байдена.

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