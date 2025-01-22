Макрон и Шольц встретятся для обсуждения стратегии по Трампу

Макрон и Шольц встретятся в Париже для обсуждения стратегии по Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся в Париже, чтобы обсудить общую стратегию в условиях вступления в должность главы государства в США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Два лидера попытаются продемонстрировать силу и единый европейский фронт в случае, если Вашингтон введет пошлины на экспорт из Европы.

Ранее Трамп пригрозил установить дополнительные пошлины на товары из европейских стран. Так он пытается заставить регион покупать больше американских нефти и газа.

После инаугурации глава государства заявил, что у США больше всех энергоресурсов, и он собирается добиться, чтобы страна зарабатывала на их продаже.