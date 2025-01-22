Мишустин высказался о работе российских банков

Мишустин: Сервис банков должен быть одинаково качественным на всей территории РФ

Банковские сервисы должны быть одинаково качественными на всей территории России, от ее западных рубежей до регионов Дальнего Востока, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно сделать так, чтобы все банковские продукты, сервисы были доступны и предоставлялись одинаково качественно и профессионально», — сказал глава правительства на встрече с председателем Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым. Он напомнил, что «банковская система дает возможности развиваться как социальной сфере, так и промышленности, новым технологиям».

Мишустин отметил, что ПСБ взаимодействует с оборонно-промышленным комплексом, занимается поддержкой предприятий в этой области, кредитованием, специальными программами. «Сейчас наблюдается сильная динамика в промышленности, особенно в обрабатывающем секторе. Банк хорошо понимает, кредитуя эти предприятия, специфику данного периода», — цитирует агентство главу кабмина.

Ранее в Банке России заявили, что денежно-кредитные условия в России продолжили ужесточаться в конце 2024 года, сохранилась тенденция охлаждения рынка розничного кредитования. В корпоративном кредитовании также наблюдалось снижение темпов роста. В ЦБ указали, что ставки депозитно-кредитного рынка в ноябре и первой половине декабря возросли намного существеннее, чем увеличение ключевой ставки, предпринятое в октябре, а после заявления регулятора о решении сохранить показатель на уровне 21 процента они «стабилизировались на достигнутых высоких уровнях».