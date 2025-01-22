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23:27, 22 января 2025Россия

Мизулина заявила об отсутствии альтернативы TikTok в России

Мизулина заявила об отсутствии российской альтернативы TikTok
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина . Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Российской альтернативы TikTok в России нет, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее слова передает ТАСС.

«На мой взгляд, пока нет подобной альтернативы», — сказала она. По словам Мизулиной, многие расстраиваются и печалятся из-за ухода определенных платформ, но необходимо строить свою суверенную альтернативу и быть независимыми от всего мира в любой ситуации.

До этого TikTok приостановил работу в США, но американский лидер Дональд Трамп издал указ об отсрочке блокировки приложения на 75 дней. Отсрочка должна помочь администрации Трампа «попытаться определить надлежащий курс страны» по этому вопросу, способный защитить национальную безопасность США и «позволяющий избежать внезапного отключения приложения, которое используют миллионы американцев».

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