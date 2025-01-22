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15:00, 22 января 2025Путешествия

Мужчина решил подстричь ногти на ногах в аэропорту и прослыл в сети отвратительным

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Мужчина решил подстричь ногти на ногах во время ожидания рейса в аэропорту и прослыл в сети отвратительным. Его фото во время педикюра опубликовал на форуме Reddit один из пассажиров.

На снимке изображен человек, который поднял босые ноги на кресло в зале ожидания и принялся стричь ногти. В комментариях юзеры стали критиковать мужчину за нарушение личного пространства других. «Так мог поступить только настоящий психопат», «Это отвратительно», «Просто почему?», «Слишком многие не знают элементарных правил этикета», — писали пользователи.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как остановилась в отеле, чтобы переночевать, и сделала неприятное открытие. Комментаторы посоветовали женщине в следующий раз спать в машине.

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