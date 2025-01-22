DeepState: ВС России продвинулись в Великой Новоселке и возле Воздвиженки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Великой Новоселке и возле Воздвиженки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Аналитики подтвердили продвижение ВС России в Великой Новоселке в течение дня 21 января. В частности, отмечается успешное наступление в восточной части и центре населенного пункта.

Также DeepState сообщил о продвижении российских войск на покровском (красноармейском) направлении в ДНР. Аналитики отметили наступление ВС России в районе населенного пункта Воздвиженка к востоку от Новоэкономического, а также в районе села Срибное на юге от Красноармейска (украинское название города — Покровск).

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки. Он добавил, что возможность для безопасного отхода уже упущена.