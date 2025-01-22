Рогов: ВСУ пытаются эвакуировать гарнизон из Великой Новоселки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ, пытаясь эвакуировать своих военных из села, вынуждены отправлять их в двойное форсирование рек Кашлагач и Мокрые Ялы. Он добавил, что возможность для безопасного отхода уже упущена, поэтому украинских военных уничтожают. Рогов заключил, что российские военные усиливают давление на гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. По его словам, российские войска за последние сутки добились ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части села.

Ранее стало известно, что ВСУ снизили уровень сопротивления в Великой Новоселке. Рогов отметил, что уровень интенсивности ответного огня со стороны украинской армии начал падать после того, как российские войска начали вести наступление с трех сторон.