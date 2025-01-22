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17:04, 22 января 2025Экономика

Госдума отклонила проект о выплатах молодым матерям

Госдума в первом чтении отклонила проект о выплатам родившим до 25 лет женщинам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект о единовременной выплате женщинам, родившим ребенка в возрасте до 25 лет, в размере 200 тысяч рублей вне зависимости от их материального положения. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. Она предполагала, что выплаты распространятся на каждого ребенка, рожденного в таком возрасте.

По словам замглавы фракции ЛДПР Сергея Леонова, поводом для законопроекта стала необходимость увеличения рождаемости в молодых семьях, которым особенно тяжело в финансовом плане. Он указал, что 200 тысяч рублей исполнили бы функцию социальной гарантии, позволяющей на первое время обеспечить необходимым ребенка и мать после родов. Речь идет о покупке коляски, кровати, одежды и питания для ребенка.

Депутат считает, что такая сумма стала бы стимулом для женщин перестать бояться заводить первенца и позволила бы им чувствовать себя уверенно в финансовом плане. В ЛДПР отметили, что средний возраст матери при рождении первого ребенка в России движется к 30 годам, что приближает страну к демографической катастрофе.

Ранее сообщалось, что в 2025 году размер материнского капитала увеличат на 7,3 процента, он составит 676 398,58 рубля при рождении первого ребенка, а при рождении второго — 893 835,55 рубля. В 2024 году сертификаты на него получили более 641,5 тысячи российских семей.

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