Стало известно о новой должности обругавшего чистящих птиц от мазута волонтеров чиновника

Mash: Обругавший волонтеров краснодарский чиновник перейдет на новую должность

Чиновник из Краснодарского края Сергей Урайкин, который обругал волонтеров, чистящих птиц от мазута, получит новую должность. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Появившиеся в средствах массовой информации публикации о его увольнении являются фейковыми, пояснил Урайкин в беседе с Mash. Он напомнил, что в прошлом был замминистра образования в Краснодарском крае.

По словам Урайкина, ведомство под его руководством решено было расформировать. До 5 февраля в Краснодарском крае создадут департамент молодежной политики — туда и намерен перейти на работу Урайкин.

Сейчас власти российского региона регистрируют новое юридическое лицо. Краснодарский чиновник подчеркнул, что его уход с должности стал плановым и никак не связан со скандалом с волонтерами.

12 января в соцсетях распространилось видео, на котором Урайкин обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута.

Причиной недовольства чиновника стал набравший популярность в сети видеоролик с жалобами на закрытие центра. По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта.