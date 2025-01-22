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16:28, 22 января 2025Мир

Освобожденные Трампом осужденные предложили назвать штурм Капитолия «Днем Патриотов»

Newsweek: В США предложили назвать штурм Капитолия Днем Патриотов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ahmed Gaber / Reuters

Участники штурма Капитолия 6 января 2021 года, освобожденные президентом США Дональдом Трампом, предложили назвать эту дату «Днем Патриотов». Об этом сообщает Newsweek.

Один из осужденных участников протестов, Элмер Стюарт Роудс III был приговорен к 18-летнему тюремному сроку. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу и других преступлениях. Министерство юстиции США доказало, что он был лидером и организатором событий 6 января 2021 года. Теперь он продвигает идею того, чтобы этот день переименовали в «День Патриотов».

«Роудса легко узнать по повязке на глазу, так как однажды он случайно выстрелил себе в глаз из собственного пистолета. Он был одним из немногих бунтовщиков, не помилованных Трампом, но освобожденных из тюрьмы, а его 18-летний приговор был смягчен», — говорится в материале.

Роудс убежден, что американские выборы 2020 года были «украдены». В качестве аргумента за то, чтобы переименовать 6 января в «День Патриотов», он назвал тот факт, что он и его товарищи по протестам в тот день «встали на защиту своей страны».

Ранее издание Politico сообщило, что некоторые члены Республиканской партии в Сенате Конгресса США разочаровались в американском лидере Дональде Трампе из-за его решения помиловать участников штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.

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