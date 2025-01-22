Пассажирка самолета лишилась дизайнерских вещей на сотни тысяч рублей во время рейса

Daily Mail: Пассажирка EasyJet лишилась дизайнерских вещей во время рейса

Пассажирка самолета EasyJet лишилась дизайнерских вещей на 2 тысячи фунтов стерлингов (243 тысячи рублей) во время рейса. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 21-летняя студентка Леони Кроутер летела из Мэна в Белфаст с пересадкой в аэропорту Манчестера. Во время стыковки она получила свой багаж и сдала его обратно перед вторым перелетом. А в Белфасте обнаружила, что чемодан очень легкий. Открыв его, девушка заметила пропажу почти всех вещей на сотни тысяч рублей.

Среди исчезнувших предметов гардероба были джемпер от Vivienne Westwood стоимостью 250 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей), а также сумочка стоимостью 150 фунтов стерлингов (18,2 тысячи рублей), халат от Victoria Secret стоимостью 50 фунтов стерлингов (6 тысяч рублей), три пары кроссовок по 100 фунтов стерлингов (12,1 тысячи рублей) и три пары джинсов по 60 фунтов стерлингов (7,2 тысячи рублей). Кроме того, пропала косметика стоимостью 600 фунтов стерлингов (72 тысячи рублей), а также подарки от бабушки.

Кроутер позвонила в авиакомпанию, однако там девушке предложили связаться с аэропортом Манчестера. Тогда студентка обратилась в полицию. Ведется расследование.

Ранее бывший работник аэропорта украл из багажа пассажиров в Сиднее вещи на 450 тысяч долларов (39 миллионов рублей). Уточняется, что в доме 38-летнего мужчины нашли часы, смартфоны и планшеты, которые он продавал.