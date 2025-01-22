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13:06, 22 января 2025Путешествия

Пассажирка самолета лишилась дизайнерских вещей на сотни тысяч рублей во время рейса

Daily Mail: Пассажирка EasyJet лишилась дизайнерских вещей во время рейса
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Vietnam Stock Images / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета EasyJet лишилась дизайнерских вещей на 2 тысячи фунтов стерлингов (243 тысячи рублей) во время рейса. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 21-летняя студентка Леони Кроутер летела из Мэна в Белфаст с пересадкой в аэропорту Манчестера. Во время стыковки она получила свой багаж и сдала его обратно перед вторым перелетом. А в Белфасте обнаружила, что чемодан очень легкий. Открыв его, девушка заметила пропажу почти всех вещей на сотни тысяч рублей.

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Среди исчезнувших предметов гардероба были джемпер от Vivienne Westwood стоимостью 250 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей), а также сумочка стоимостью 150 фунтов стерлингов (18,2 тысячи рублей), халат от Victoria Secret стоимостью 50 фунтов стерлингов (6 тысяч рублей), три пары кроссовок по 100 фунтов стерлингов (12,1 тысячи рублей) и три пары джинсов по 60 фунтов стерлингов (7,2 тысячи рублей). Кроме того, пропала косметика стоимостью 600 фунтов стерлингов (72 тысячи рублей), а также подарки от бабушки.

Кроутер позвонила в авиакомпанию, однако там девушке предложили связаться с аэропортом Манчестера. Тогда студентка обратилась в полицию. Ведется расследование.

Ранее бывший работник аэропорта украл из багажа пассажиров в Сиднее вещи на 450 тысяч долларов (39 миллионов рублей). Уточняется, что в доме 38-летнего мужчины нашли часы, смартфоны и планшеты, которые он продавал.

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