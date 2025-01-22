Популярная диета оказалась полезна для памяти и работы мозга

Эндокринолог Павлова: Средиземноморская диета может улучшить память

Средиземноморская диета положительно воздействует на память и может улучшить работу мозга, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

Врач объяснила, что входящие в средиземноморскую диету продукты — много овощей и фруктов, оливковое масло, рыба, минимальное количество сахара и жира — помогает размножаться уникальным кишечным бактериям, которые оказались полезны для улучшения памяти и когнитивных функций.

В подтверждение своих слов Павлова привела результаты недавнего эксперимента на крысах. Часть из них ученые кормили по принципам средиземноморской диеты, остальных — в соответствии с западной системой питания, включающей большое количество углеводов и ультрапереработанных продуктов. Через 14 недель стало ясно, что у животных, питавшихся по принципам популярной диеты, было больше полезных кишечных бактерий и меньше вредных. Также у этих грызунов увеличился объем рабочей памяти и улучшилась когнитивная гибкость.

Ранее Павлова заявила, что неправильное питание может увеличить риск деменции. По словам специалистки, выпечка, фастфуд, сладости, полуфабрикаты, а также жареная и запеченная еда, которая содержит много калорий, холестерина, насыщенных жиров и углеводов, усиливает воспаление в организме.