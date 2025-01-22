Последствия для Украины от остановки помощи США оценили словами «вскрытие покажет»

Полковник Литовкин: Остановка помощи США Украине мало повлияет на конфликт

Остановка помощи США Украине на 90 дней может не привести к серьезным последствиям для обороноспособности страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он объяснил, что Украине удалось скопить достаточные запасы вооружений.

«Насколько критичной будет эта остановка — вскрытие покажет. Но надо понимать, что кроме США Украине помогают еще 50 стран мира, включая всю Европу. Это и Германия, и Франция, и Италия и так далее, — сказал полковник. — Так что, конечно, это повлияет на ситуацию на поле боя, но не очень сильно».

По словам полковника, у Украины остается возможность воевать с использованием тех запасов, что были скоплены ранее. Кроме того, Литовкин добавил, что, вероятно, остановка поддержки США окажется временной.

«Запасы у Украины огромные, их хватает для того, чтобы оказывать сопротивление российским войскам. Президент США Дональд Трамп же, боюсь, еще не принял окончательного решения касаемо поддержки. Этот конфликт для США очень выгоден, он выгоден для военно-промышленного комплекса. И не надо забывать, что именно Трамп в период своего первого президентства первым начал осуществлять поставки оружия Украине», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Сообщается, что будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.