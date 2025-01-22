Посол Мальты высказался об идее направить Украине доходы от российских активов

Посол Ингуанез: Доходы от активов РФ нужно направить на гуманитарные нужды Киева

Доходы от российских активов нужно направить на гуманитарные нужды Киева. Такое заявление сделал посол Мальты в России Кармело Ингуанез в интервью RTVI.

«Да, мы были против и по-прежнему придерживаемся позиции, что прибыль от подсанкционных активов не должна идти на военные нужды. Мы предпочитаем, чтобы она использовалась для гуманитарных нужд», — заявил дипломат.

Ингуанез объяснил, что позиция Мальты вытекает из нейтрального статуса страны. Государство не может быть участником военных действий или принимать решения, которые приведут к военным действиям.

Посол Мальты также призвал Европейский союз быть осторожным в использовании замороженных российских активов.

Ранее верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины в преддверии возможных переговоров. По словам главы евродипломатии, дискуссии о наступлении мира хотя и имеют значение, Киев так или иначе должен подходить к переговорам с позиции силы.